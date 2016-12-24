الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان الاسرائيلي.

نيويورك(الامم المتحدة) 24 ديسمبر 2016 ( وال) - رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, بقرارمجلس الأمن الدولي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. وأعرب كي مون - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أمس الجمعة عن أمله في أن يفضي لتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات فعالة. يذكر أن مجلس الأمن صوت أمس لصالح مشروع قرار يعتبر تاريخيا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية, وصوت لصالح القرار 14دولة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو ضد المشروع. ...( وال ) ...