المعارضة الغامبية تؤكد انه لا يمكن لاي محمكة الغاء فوز بارو في الانتخابات الرئاسية.

بانجول (غامبيا) 24 ديسمبر 2016 (وال) - اكدت المعارضة الغامبية ان فوز أداما باروفي الانتخابات الرئاسية في غامبيا التي جرت يوم 1 ديسمبر نهائي "و "لايمكن لايمحكمة على وجه الاض" ان تلغيه و ذلك عقب الطعن بالغاء نتائج الانتخابات من طرف يحي جمي. وصرح حليفا صالح المتحدث باسم تحالف المعارضة خلال مؤتمر صحفي امس الجمعة في بانجول "ان الرئيس المنتخ بأداما بارو متأكد من فوزه في الانتخابات و لايمكن لاي محكمة على وجه الارض ان تتخذا قرارا معاكسا". واضاف "هذا موقفه. انه (بارو) لن يعتمد على ما ستفعله المحكمة و لكن على نتائج الانتخابات. لن ننظر في ما ستقرره هذه المحكمة". و دعا الغامبيين الى التركيز على المشاركة في تنصيب بارو يوم 19 يناير. وحسب الدستور فان العهد الحالية ليحي جميه ستنتهي في هذا التاريخ. ...( وال ) ...