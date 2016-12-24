الحكومة السودانية تجدد حرصها على إحلال السلام بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

الخرطوم 24 ديسمبر 2016 (وال) - جددت الحكومة السودانية حرصها على إحلال السلام فيمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والعمل على تحقيق الاستقرار الأمني فيهما. وقال عضو وفد الحكومة للمفاوضات بشأن المنطقتين حسين كرشوم في تصريح له إن الحكومة في كامل جاهزيتها لاستئناف المفاوضات وفق ما هو متفق عليه. وطالب كرشوم الحركة الشعبية - قطاع الشمال بابداء الجدية اللازمة للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن احلال السلام.. محذرا إلى أن اطالة امد الصراعات والحروب لا تصب في مصلحة عملية السلام وتعقد مسارات التسوية . واشار الى ان المستجدات الحالية باكتمال الحوار الوطني ودخوله مرحلة التنفيذ تتطلب خطوات عملية في كافة ملفات السلام والاستجابة لرغبات الشعب في إنهاء الحرب والتوجه للحلول السلمية. وأكد أن الحكومة السودانية تقدر جهود الوساطة الإفريقية وتتوقع أن تثمر اتصالاتها الراهنة عن تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات.. مشددا على أهمية أن تكون الجولة المقبلة حاسمة. يشار إلى أن الخلاف في المفاوضات بشأن المنطقتين انحصر في ملفي التوقيع على اتفاق وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد حدد نهاية ديسمبرالجاري موعدا لانتهاء القرار الخاص بتمديد وقف إطلاق النار في جبهات القتال مع المتمردين في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. واعتبر الرئيس السوداني في تصريح له اول امس الخميس أن المهلة التي أعطيت للمتمردين كافية لدراسة الأوضاع للانضمام لمسيرة السلام في البلاد. وحذر البشير من أنه في حال إصرار المتمردين على عدم الاستجابة لنداءات السلام والانضمام للحوار الوطني فإن الخيار سيكون الحسم العسكري. ...( وال ) ...