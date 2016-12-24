عودة ركاب طائرة الخطوط الافريقية الى طرابلس
السبت ، 24- 12- 2016 - 07:02:00
طرابلس 24 ديسمبر 2016 (وال) - عاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت المواطنون الليبيون ركاب طائرة الخطوط الافريقية التي كانت قد اختطفت امس الجمعة عادوا الى طرابلس على متن احدى طائرات الخطوط الافريقية وهم يتمتعون بصجة جيدة .\nوكان في استقبالهم عدد من المسؤلين بوزارات المواصلات والخارجية والثقافة واهاليهم .\nوكانت الطائرة المختطفة في رحلة داخلية بين مطار تمنهنت ومعيتيقة قبل ان يحول وجهتها المختطفان الى مالطا امس الجمعة وليسلما نفسيهما في مساء نفس اليوم الى السلطات المالطية .\n(وال)