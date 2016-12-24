عودة ركاب طائرة الخطوط الافريقية الى طرابلس

طرابلس 24 ديسمبر 2016 (وال) - عاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت المواطنون الليبيون ركاب طائرة الخطوط الافريقية التي كانت قد اختطفت امس الجمعة عادوا الى طرابلس على متن احدى طائرات الخطوط الافريقية وهم يتمتعون بصجة جيدة .

وكان في استقبالهم عدد من المسؤلين بوزارات المواصلات والخارجية والثقافة واهاليهم .

وكانت الطائرة المختطفة في رحلة داخلية بين مطار تمنهنت ومعيتيقة قبل ان يحول وجهتها المختطفان الى مالطا امس الجمعة وليسلما نفسيهما في مساء نفس اليوم الى السلطات المالطية .

(وال)