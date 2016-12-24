طائرة تابعة للخطوط الافريقية تتوجه الى مالطا للعودة بالمواطنين الليبيين
السبت ، 24- 12- 2016 - 03:03:00
طرابلس 24 ديسمبر 2016 (وال) - اقلعت طائرة تابعة للخطوط الافريقية قبل قليل من مطار معيتيقة بطرابلس متجهة الى مطار مالطا الدولي ودلك للعودة بالمواطنين الليبيين الدين كانوا على متن الطائرة التابعة للخطوط الافريقية التي احتطفت أمس الجمعة .\nوافاد مديرمكتب الاعلام بوزارة الخارجية وكالة الانباء الليبية ان الطائرة التي غادرت قبل قليل ستعود الليلة وعلى متنها المواطنين الليبيين .\nوكانت طائرة تابعة للخطوط الافريقية قداختطفت امس الجمعة بينما كانت في رحلة داخلية واتجه بها الخاطفان الى مالطا ولتنتهي الحادثة في مساء نفس اليوم باستسلامهما لسلطات الامن المالطية .\n(وال)