طائرة تابعة للخطوط الافريقية تتوجه الى مالطا للعودة بالمواطنين الليبيين

طرابلس 24 ديسمبر 2016 (وال) - اقلعت طائرة تابعة للخطوط الافريقية قبل قليل من مطار معيتيقة بطرابلس متجهة الى مطار مالطا الدولي ودلك للعودة بالمواطنين الليبيين الدين كانوا على متن الطائرة التابعة للخطوط الافريقية التي احتطفت أمس الجمعة .

وافاد مديرمكتب الاعلام بوزارة الخارجية وكالة الانباء الليبية ان الطائرة التي غادرت قبل قليل ستعود الليلة وعلى متنها المواطنين الليبيين .

وكانت طائرة تابعة للخطوط الافريقية قداختطفت امس الجمعة بينما كانت في رحلة داخلية واتجه بها الخاطفان الى مالطا ولتنتهي الحادثة في مساء نفس اليوم باستسلامهما لسلطات الامن المالطية .

(وال)