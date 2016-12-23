الدول الكبرى تطالب بالامتناع عن التعامل مع المؤسسات غير، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وحصر الاتصال بحكومة الوفاق الوطني، ممثلا وحيدا.
الجمعة ، 23- 12- 2016 - 23:16:00
طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال ) - جددت الدول الست الكبرى دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة \" فائز السراج \" مشيدة بعملية \"البنيان المرصوص\" التي حررت مدينة سرت من تنظيم الدولة، \" داعش \" .\nوشددت حكومات دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في بيان لها الجمعة ، على ضرورة الحوار طريقا لتسوية الخلافات السياسية.\nوطالبت حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالامتناع عن التعامل مع أي مؤسسات موازية لتلك المعترف بها، المنبثقة عن اتفاق الصخيرات السياسي، وحصر الاتصال بحكومة الوفاق الوطني، ممثلا شرعيا ووحيدا.\nودعا البيان كل أطراف الحوار السياسي ، إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة .\nوأبدت الدول الكبرى استعدادها مع حكومة الوفاق الوطني في مسعاها لتشكيل قوى أمنية وعسكرية، تحت إشراف القيادة السياسية، ومنها جهاز الحرس الرئاسي .\nوحث البيان المؤسسات الليبية على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، خاصة بعد تصديق مجلس رئاسة حكومة الوفاق على ميزانية العام المقبل 2017، وانتهاج سياسة مالية فعالة تلبي الحاجات الأساسية للشعب الليبي.\n\n... ( وال )...