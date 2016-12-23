الدول الكبرى تطالب بالامتناع عن التعامل مع المؤسسات غير، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وحصر الاتصال بحكومة الوفاق الوطني، ممثلا وحيدا.

طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال ) - جددت الدول الست الكبرى دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة \" فائز السراج \" مشيدة بعملية \"البنيان المرصوص\" التي حررت مدينة سرت من تنظيم الدولة، \" داعش \" .

وشددت حكومات دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في بيان لها الجمعة ، على ضرورة الحوار طريقا لتسوية الخلافات السياسية.

وطالبت حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالامتناع عن التعامل مع أي مؤسسات موازية لتلك المعترف بها، المنبثقة عن اتفاق الصخيرات السياسي، وحصر الاتصال بحكومة الوفاق الوطني، ممثلا شرعيا ووحيدا.

ودعا البيان كل أطراف الحوار السياسي ، إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة .

وأبدت الدول الكبرى استعدادها مع حكومة الوفاق الوطني في مسعاها لتشكيل قوى أمنية وعسكرية، تحت إشراف القيادة السياسية، ومنها جهاز الحرس الرئاسي .

وحث البيان المؤسسات الليبية على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، خاصة بعد تصديق مجلس رئاسة حكومة الوفاق على ميزانية العام المقبل 2017، وانتهاج سياسة مالية فعالة تلبي الحاجات الأساسية للشعب الليبي.



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