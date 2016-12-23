وزير المواصلات بحكومة الوفاق: الخاطفين استخدموا الطائرة للحصول على حق اللجوء إلى مالطا.



طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال ) أشاد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني السيد \"ميلاد معتوق\" بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي ووزارتي المواصلات والخارجية ومصلحة الطيران المدني لإدارة الأزمة حول اختطاف طائرة الخطوط الجوية الأفريقية منتصف اليوم الجمعة .

وطمأن \" معتوق\"خلال المؤتمر الصحفي الطارئ الذي عقده مساء اليوم بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بحضور مدير مصلحة الطيران المدني \"نصرالدين شائب العين\" و رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للثقافة \"مصطفى أونيس\" أسر ركاب طائرة الخطوط الأفريقية المختطفة بأنهم بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة من قبل السلطات المالطية.

وأكد أن نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد \" أحمد معيتيق\" سيتوجه رفقة وزير المواصلات إلى مالطا لاستجلاب الركاب الذين حط بهم قائد الطائرة في مطار \"لوقا\"، وذلك بعد سماح الحكومة المالطية للطائرة المخطوفة بالهبوط.

وأوضح \" معتوق \" أن مطالب الخاطفين هو الحصول على حق اللجوء إلى مالطا مؤكدا استخدامهم الطائرة كوسيلة للضغط لتحقيق مطلبهم.

وحول الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة المواصلات لعدم تكرير مثل هذه الحالات قال وزير المواصلات المفوض : سنقوم بمراجعة كافة الإجراءات الأمنية وسنلتزم بكافة المعايير المعمول بها في كافة مطارات العالم.

وأضاف \" معتوق \" انه وبالرغم من الظروف الأمنية التي تعيشها ليبيا إلا أننا لم نسجل مثل هذه الخروقات في السابق عكس الخروقات الأمنية التي تحدث في الدول التي لها استعداد أمني عالٍ جدا.

وأكد وزير المواصلات المفوض خلال المؤتمر الصحفي أن هناك إجراءات أمنية ستتخذ بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث. يذكر أن الطائرة المخطوفة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية رقم رحلة \"8U0209\" كانت متجهة من مطار \"تمنهت\" بمدينة سبها إلى مطار \"امعتيقية بطرابلس، وتحمل على متنها عدد 111 من بينهم 25 أديبا وفنانا وكاتبا من الجنوب، كانوا في طريقهم للمشاركة في الملتقى الثاني للأدباء والكتاب والفنانين الذي ينطلق يوم غد السبت بمدينة طرابلس، قبل أن تغير الطائرة وجهتها من قبل الخاطفين لتهبط في مطار \"لوطا\" بمالطا منتصف نهار اليوم الجمعة.



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