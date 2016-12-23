نادي رينجرز النيجيري يشكو النجم الساحلي إلى "الفيفا".الجمعة ، 23-12-2016 - 21:40:00

طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال)- تقدم نادي رينجرز النيجيري بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية قيام النجم الساحلي التونسي باستقدام لاعبه "شيزوم إيجبوشولام" من أجل التفاوض على ضمه دون الحصول على موافقة مسبقة على ذلك من جانب رينجرز. وأضاف النادي النيجيري أنه يتمسك بالحصول على مبلغ يصل إلى نصف مليون دولار من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات مهاجمه الهداف لاسيما وأن "شيزوم" يرتبط مع رينجرز بعقد يمتد حتى شهر يونيو عام 2018. يذكر أن "شيزوم إيجبوشولام" نجح في تسجيل 16 هدفا خلال النسخة الأخيرة من البطولة المحلية. وكان النجم الساحلي قد تعاقد مع لاعب نيجيري آخر حيث إنه أعلن أمس عن إتمام التعاقد مع هداف البطولة النيجيرية "جودين أوباجي" بعقد يمتد حتى عام 2020.

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