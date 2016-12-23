الكوني لـــ ( وال ) : الليبيون في عمومهم وبطبعهم لن يسمحوا للارهاب العبث بأرضهم ولا مقدراتهم او النيل منهم ولاحتى فرصة التفاوض مع من ينتمون له .

طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال ) - هنأ نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" موسى الكوني \" ركاب طائرة الخطوط الجوية الافريقية بسلامتهم ونجاتهم من حادثة الاختطاف التى تعرضت لها الطائرة التى كانو على متنها في رحلة من مطار تمنهنت بالجنوب الليبي باتجاه مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس واجبروا على الهبوط بمالطا .

وعبر \" الكوني \" في تصريح لوكالة الانباء الليبية مساء اليوم الجمعة عن أسفه وانزعاجه لهذا العمل الارهابي والذي عرض حياة المدنيين للخطر . وشدد على ان الليبيين في عمومهم وبطبعهم لن يسمحوا للارهاب العبث بأرضهم ولا مقدراتهم او النيل منهم ولاحتى فرصة التفاوض مع من ينتمون له .

وقال \" الكوني \" في ختام تصريحه لـــ ( وال ) \" لقد مرت ليبيا بأزمات عدة، لكننا لم نعرف مثل هذا الإرهاب المجاني. فليس هكذا تنشيء الأحزاب، أو تساوم الديمقراطية. ولا مجال للتفاوض مع الإرهاب \" .



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