وكيل وزارة الداخلية للشؤون الامنية بحكومة الوفاق: تشكيل لجنة تتولى التحقيق مع الاجهزة الامنية بالمطار لإظهار عملية القصور في حادثة الاختطاف.





طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال)- أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الامنية

بحكومة الوفاق الوطني \" صالح سميو\" أنه تم التواصل مع جميع الجهات

المختصة بعد اختطاف الطائرة وتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع الاجهزة

الامنية بالمطار لإظهار عملية القصور في حادثة الاختطاف.

وأشار \" سميو\" في مداخلة له مع قناه ليبيا الرسمية اليوم الجمعة الى أن

مطار تمنهنت تم اعادة افتتاحه مؤخرا ويعاني من قلة الامكانيات المتعلقة

بالاجراءات الامنية بما فيها الكشف عن المتفجرات ، مبينا أن الاجراءات

الامنية قد بدأت بالفعل لتأمين جميع المطارات الليبية.

وأوضح في هذا الخصوص أن الاجهزة الامنية بمطار معيتيقة تقوم بعملها

على أكمل وجه لتأمينه وإن الاجراءات به مشددة .

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