وكيل وزارة الداخلية للشؤون الامنية بحكومة الوفاق: تشكيل لجنة تتولى التحقيق مع الاجهزة الامنية بالمطار لإظهار عملية القصور في حادثة الاختطاف.الجمعة ، 23-12-2016 - 21:30:00

وكيل وزارة الداخلية للشؤون الامنية بحكومة الوفاق: تشكيل لجنة تتولى التحقيق مع الاجهزة الامنية بالمطار لإظهار عملية القصور في حادثة الاختطاف.\n \n طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال)- أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الامنية \nبحكومة الوفاق الوطني \" صالح سميو\" أنه تم التواصل مع جميع الجهات \nالمختصة بعد اختطاف الطائرة وتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع الاجهزة \nالامنية بالمطار لإظهار عملية القصور في حادثة الاختطاف.\n وأشار \" سميو\" في مداخلة له مع قناه ليبيا الرسمية اليوم الجمعة الى أن\nمطار تمنهنت تم اعادة افتتاحه مؤخرا ويعاني من قلة الامكانيات المتعلقة \nبالاجراءات الامنية بما فيها الكشف عن المتفجرات ، مبينا أن الاجراءات \nالامنية قد بدأت بالفعل لتأمين جميع المطارات الليبية. \n وأوضح في هذا الخصوص أن الاجهزة الامنية بمطار معيتيقة تقوم بعملها \nعلى أكمل وجه لتأمينه وإن الاجراءات به مشددة . \n ..(وال)..

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