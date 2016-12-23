وزير المواصلات بحكومة الوفاق : نشكر السلطات المالطية والطيران المدني على تعاملهم مع أزمة الطائرة الليبية المختطفة.





طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال) - قدم وزير المواصلات المفوض بحكومة

الوفاق الوطني \"ميلاد معتوق\" شكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للحكومة

والسلطات المالطية وأيضا للخارجية الليبية والطيران المدني على تعاملهم

مع أزمة الطائرة الليبية التي اختطفت اليوم الجمعة. وأوضح \" معتوق \" في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة ان المجلس الرئاسي

أبلغ بالحادثة وتم التنسيق مع السلطات المالطية التي سمحت للطائرة

بالهبوط وتأمين سلامة ركابها وطاقمها. وأكد الوزير أن الخاطفين سلما نفسيهما للسلطات الأمنية بمالطا بعد

نزول كامل ركاب الطائرة وطاقمها بصحة جيدة ، مشيرا الى أن السلطات

المالطية قامت بالفحص الأمني بعد استيفاء كافة الاجراءات الامنية المتبعة

لإنهاء هذه الحادثة وتقديم الفحوصات الطبية والتسهيلات اللازمة للركاب.

ونوه إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات بتجهيز طائرة أخرى للمغادرة هذه

الليلة الى مطار مالطا لنقل جميع الركاب وإعادتهم الى أرض الوطن ، مشيرا

أن مثل هذه الخروقات الامنية تحدث في جميع الدول، ولفت الى أن هذه

الحادثة لم تحدث في ليبيا من قبل ، واعتبر أنها حالة استثنائية .

وأكد وزير المواصلات المفوض على انه سيتم اتخاذ الاجراءات الامنية

المشددة في كافة المطارات الليبية .

..(وال)..