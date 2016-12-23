وزير المواصلات بحكومة الوفاق : نشكر السلطات المالطية والطيران المدني على تعاملهم مع أزمة الطائرة الليبية المختطفة.
الجمعة ، 23- 12- 2016 - 21:22:00
\n \n طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال) - قدم وزير المواصلات المفوض بحكومة \nالوفاق الوطني \"ميلاد معتوق\" شكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للحكومة\nوالسلطات المالطية وأيضا للخارجية الليبية والطيران المدني على تعاملهم \nمع أزمة الطائرة الليبية التي اختطفت اليوم الجمعة. وأوضح \" معتوق \" في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة ان المجلس الرئاسي \nأبلغ بالحادثة وتم التنسيق مع السلطات المالطية التي سمحت للطائرة \nبالهبوط وتأمين سلامة ركابها وطاقمها. وأكد الوزير أن الخاطفين سلما نفسيهما للسلطات الأمنية بمالطا بعد \nنزول كامل ركاب الطائرة وطاقمها بصحة جيدة ، مشيرا الى أن السلطات \nالمالطية قامت بالفحص الأمني بعد استيفاء كافة الاجراءات الامنية المتبعة\nلإنهاء هذه الحادثة وتقديم الفحوصات الطبية والتسهيلات اللازمة للركاب. \n ونوه إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات بتجهيز طائرة أخرى للمغادرة هذه \nالليلة الى مطار مالطا لنقل جميع الركاب وإعادتهم الى أرض الوطن ، مشيرا \nأن مثل هذه الخروقات الامنية تحدث في جميع الدول، ولفت الى أن هذه \nالحادثة لم تحدث في ليبيا من قبل ، واعتبر أنها حالة استثنائية .\n وأكد وزير المواصلات المفوض على انه سيتم اتخاذ الاجراءات الامنية \nالمشددة في كافة المطارات الليبية . \n ..(وال)..