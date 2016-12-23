رئيس مصلحة الطيران المدني : إجراءات أمنية مشددة ستتخذ لمنع تكرار حوادث اختطاف مستقبلا.



طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال ) أعلن رئيس مصلحة الطيران المدني الكابتن \"نصرالدين شائب العين\" عن فتح تحقيق عالي المستوى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة دوافع خاطفي طائرة الخطوط الأفريقية المتجهة من مطار تمنهنت إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وكشف \" شائب العين\" خلال المؤتمر الصحفي الذين عقده وزير المواصلات المفوض السيد \" ميلاد معتوق\" مساء اليوم الجمعة بشان حادثة اختطاف طائرة الخطوط الأفريقية الرحلة رقم رحلة الخطوط الأفريقية ( 8U0209 ) أن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ بالتعاون مع الأجهزة المختصة لعدم تكرار مثل هذه الحوادت مستقبلا.

وأشاد رئيس مصلحة الطيران المدني بالجهود التي بذلتها الحكومتين المالطية لوالليبية لاحتواء الأزمة .

وحول أسباب استجابة كابتن الطائرة لمطالب الخاطفين وتحويل مسارها إلى مالطا أكد \" شايب العين\" أن أي سلاح يشهره الخاطف على قائد الطائرة تلقائيا يمثتل لأوامره حفاظا على سلامة الركاب من أي اعتداء قد ينجم من الخاطفين.



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