وزارة التعليم تقيد إجراء امتحانات الدور الاستثنائي على المناطق التي شهدت اشتباكات عسكرية ضد الإرهاب وتؤجل تنفيذه في باقي المناطق





طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال )- أكدت وزارة التعليم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016 في خطاب موجه لإدارة شؤون الامتحانات التابعة لها – تسلم مكتب الاعلام بالوزارة نسخة منه على ضرورة تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني والقاضي (بالسماح لجميع الطلبة الراسبين في التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط بدخول امتحانات تكميلية استثنائية بعد الدور الثاني للعام الدراسي 2015/2016 ميلادية).

كما أكدت الوزارة في خطابها هذا على ضرورة ان يقتصر اجراء الامتحان الاستثنائي مبدئياً للطلبة الدارسين في المناطق التي شهدت اشتباكات عسكرية ضد الإرهاب، وان يؤجل في باقي المناطق الأخرى التي سارت فيها الامتحانات النهائية في ظروف امنية اعتيادية إلى حين إعادة النظر في موضوعهم وعرضه على المجلس الرئاسي من جديد للبث فيه.

(وال)

