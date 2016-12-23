الناطق باسم الخطوط الأفريقية : خاطفي الطائرة بحوزة الأمن المالطي حتى هذه اللحظة.



طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال ) أكد الناطق باسم الخطوط الإفريقية \" مازن عبدالعال \" ان خاطفي الطائرة المتوجهة من مطار تمنهنت إلى مطار معيتيقة لا زالو بحوزة الأجهزة الأمنية المالطية حتى هذه اللحظة.

وأوضح \" مازن \" في تصريحات صحفية ان مسألة تسليمهم إلى السلطات الليبية هو من اختصاص وزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وأضاف بان شركة الخطوط الإفريقية تتعامل بحرص شديد مع كل المعلومات ، مؤكدا أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة تفاصيل حادثة اختطاف الطائرة.

وحول أسباب استجابة كابتن الطائرة لمطالب الخاطفين وتحويل مسارها الى مالطا أكد \" مازن \" أن الإجراءات المتبعة لشركة الخطوط الإفريقية هو عدم تعريض الركاب للخطر خوفا على سلامتهم من أي اعتداء قد ينجم من الخاطفين.



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