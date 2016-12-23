إنتهاء عملية اختطاف الطائرة الليبية بخروج كامل الركاب وطاقم الطائرة وتسليم الخاطفين نفسيهما للسلطات المالطية.

فاليتا 23 ديسمبر 2016 (وال)- انتهت عملية اختطاف الطائرة الليبية والتابعة لشركة الخطوط الافريقية اليوم الجمعة بخروج كامل الركاب وطاقم الطائرة وتسليم الخاطفين نفسيهما للسلطات المالطية . وكان مصدر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أكد في وقت سابق ان وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني "محمد سيالة" يتابع في اتصال مباشر ومستمر مع السلطات المالطية لإنهاء أزمة الطائرة المختطفة . يشار الى ان الطائرة المختطفة كانت في رحلة داخلية من مطار تمنهنت بالجنوب الليبي إلى مطار معيتيقة بطرابلس . ..(وال)..