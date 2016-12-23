طائرة الخطوط الافريقية المختطفة كانت في رحلة داخلية .الجمعة ، 23-12-2016 - 14:59:00

طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال) - ذكر مصدر من ادارة السلامة بالخطوط الافريقية ان مختطف طائرة الخطوط الافريقية اليوم الجمعة والتي كانت في رحلة داخلية من مطار تمنهنت الى مطار معيتيقة طلب من طاقم الطائرة التوجه بها الى مطار مالطا . وأوضح المصدر ان الطائرة المختطفة وهي من نوع ايرباص 320 اقلعت من مطار تمنهنت في رحلة داخلية الساعة 11،10 صباحا وعلى متنها 118 راكبا وطاقم الطائرة وبعد حوالي عشر دقائق طلب الخاطف من الطاقم وهو يحمل " قنبلة يدوية " التوجه الى مالطا . واضاف المصدر ان الاخبار الواردة من داخل الطائرة مطمئنة ولاتدعو الى القلق وان جميع الركاب يتمتعون بصحة جيدة وان السلطات المالطية تحاول التواصل مع الخاطف عبر برج المراقبة (وال)

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