اختطاف طائرة ليبية والتوجه بها الى مالطا

طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال)- اكد مصدر بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة اختطاف طائرة تابعة للخطوط الافريقية كانت في رحلة داخلية والتوجه بها الى مالطا .

وأوضح المصدر لوكالة الانباء الليبية ان وزير الخارجية محمد سيالة بدأ على الفور اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية المالطي والحكومة المالطية على أعلى المستويات لمتابعة الحادث .

وأضاف المصدر ان الطائرة هبطت في مطار العاصمة المالطية وان جميع الركاب يتمتعون بصحة جيدة .