اختطاف طائرة ليبية والتوجه بها الى مالطا
الجمعة ، 23- 12- 2016 - 13:37:00
طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال)- اكد مصدر بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة اختطاف طائرة تابعة للخطوط الافريقية كانت في رحلة داخلية والتوجه بها الى مالطا .\nوأوضح المصدر لوكالة الانباء الليبية ان وزير الخارجية محمد سيالة بدأ على الفور اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية المالطي والحكومة المالطية على أعلى المستويات لمتابعة الحادث .\nوأضاف المصدر ان الطائرة هبطت في مطار العاصمة المالطية وان جميع الركاب يتمتعون بصحة جيدة .