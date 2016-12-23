ليبيا تنسحب من اجتماع الاوابك احتجاجا على طريقة انتخاب الأمين العام للمنظمة .

القاهرة 23 ديسمبر 2016 (وال)- انسحبت ليبيا من اجتماع مؤتمر أوابك المنعقد في القاهرة احتجاجا على طريقة انتخاب الأمين العام للمنظمة الذي سيخلف الامين العام الحالي . وأكد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في تصريح صحافي ان الانسحاب جاء على خلفية الطريقة التي تم بها الانتخاب ، مشيرا الى انه تم بطريقة غير مهنية . وأوضح صنع الله أن ليبيا قدمت مرشحا كان وزيرا للنفط سابقا ورئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط سابقا وهو مرشح قوي ويملك كل المؤهلات للترشح الا انه تم ترشيح الامين الحالي الذي أمضى تسع سنوات في منصبه . وتعد ليبيا من المؤسسين لمنظمة أوابك التي تضم 11 دولة عربية . (وال