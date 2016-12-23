غدا انطلاق الملتقى الوطني الثاني للإبداع / تقرير.

طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال )- " الثقافة تجمعنا " دعوة صادقة ونداء نابع من أعماق كل نفس مؤمنة بحب ووحدة الوطن ، بعقد العزم على إجلاء وتبديد كل الغيوم والضبابية الحاجبة لشعاع وشمس الثقافة التي تنير العقول ، وتهدئ النفوس وتصفّي القلوب وتبعث الأمل لبناء وطن يسع الجميع وبالجميع . " الثقافة تجمعنا " عبارة تحمل في مضامينها شوق ولهفة وفرح وهي دعوة للإلتقاء بالاحباء والاخوة من أبناء الوطن - أدباء وكتاب ومثقفين ومفكرين وفنانيين ومبدعين - لتجديد التواصل والجلوس معاً لبسط الحوار والبحث في مرتكزات ودعائم الشأن الثقافي بكل فروعه حاضراً ومستقبلاً .. أدباء وكتاب ومبدعين ومثقفين وفنانيين أمنوا بأن موقفهم الصحيح يحتم عليهم المبادرة والإسهام بلم الشمل وتعزيز اللحمة الوطنية ، ونبذ اليأسس والاستسلام ، باعادة نبض الحياة في شرائيين القطاع الثقافي . " الثقافة تجمعنا " شعار رفعه المثقفون والمبدعون والفنانون والكتاب والأدباء لملتقاهم الوطني الثاني للإبداع الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني ويحتضنه قصر الخلد بمدينة طرابلس . ويأتي تنظيم هذا الملتقى الذي سيشهد مشاركة كبيرة من قبل الادباء والكتاب والفنانين والاعلاميين والشعراء من كل أنحاء ليبيا تزامنا مع الاحتفال بحلول الذكرى 65 لعيد الاستقلال في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر . وفي هذا السياق أكد رئيس الهيئة العامة للثقافة الأستاذ " حسن ونيس " تكامل الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم الملتقى وانجاحه .. مؤكدا بأنه سيكون مناسبة هامة يتجدد فيها لقاء الادباء والكتاب والفنانين والاعلاميين والشعراء من كل انحاء الوطن بالعاصمة طرابلس . وأشار إلى ان البرنامج العام للملتقى الذي سينطلق عشية يوم غد السبت الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر سيبدأ بانطلاق المشاركين فيه في موكب من ميدان الجزائر ترافقه العربات وفرق الفنون الشعبية والمدائح حتى الوصول إلى قصر الخلد لتبدأ المراسم الرسمية بتحية العلم وانشاد السلام الوطني تليها القاء بعض الكلمات من قبل اللجنة التحضيرية ورئيس الملتقى لاعطاء الاذن بانطلاق الفعاليات التي ستستمر حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبرالجاري . وأضاف ان فرق الفنون الشعبية والمدائح والانشاد وعدد من الشعراء ستقدم فقرات فنية على هامش حفل الافتتاح ، فيما ستقام سهرة فنيه ضمن البرنامج العام للملتقى .. لافتا إلى ان اليوم الثاني ضمن البرنامج العام للملتقى سيشهد اقامة عدد من حلقات النقاش يصاحبها تقديم عروض الازياء والمعارض المشاركة من كل انحاء المدن والمناطق الليبية ، اضافة إلى تقديم سهرة فنية لفرقة الاذاعة الموسيقية يتخللها عروض شعبية ، فيما سيتضمن برنامج اليوم الختامي للملتقى اقامة لقاء عام للمشاركين وتلاوة البيان الختامي وتنظيم أمسية شعرية لعدد من الشعراء بالعامية والفصحى . (وال)