موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 .

= طرابلس - سيالة : لـ" وال " لا شرعية لأى مؤسسة مدنية أوعسكرية لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي وتعترف به كنص توافقي . = طرابلس - رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : توصيات هامة ستصدر عن الملتقى وتتحول إلى برامج عمل دائمة وعلى مدار العام . = طرابلس - رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : مساعي حثيثة تبذل حالياً لعقد ملتقى للمبدعين الليبيين بتونس الشقيقة . = طرابلس - رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : نتوجه مباشرة إلى أبناء وطننا برسالة حب وسلام من خلال خطاب ثقافي يتسم بالوطنية وينشر ثقافة المحبة والوئام بين أبناء الوطن جميعاَ . . = طرابلس - رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : الملتقى سيشهد زخماً ومشاركة كبيرة من قبل الادباء والكتاب والمثقفين والفنانين والاعلاميين والشعراء من كل أنحاء ليبيا تزامنا مع الاحتفال بحلول الذكرى 65 لعيد الاستقلال في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر . = طرابلس - تنطلق يوم غد فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني تحت شعار" الثقافة تجمعنا " والتي سيحتضنها قصر الخلد بمدينة طرابلس تزامنا مع الاحتفال بحلول الذكرى 65 لعيد الاستقلال في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر . = ترهونة - إدارة خدمات النظافة بمدينة ترهونة تستعد لإطلاق حملة توعوية لنشر الوعي البيئي بتسليط الضوء على المفاهيم البيئية وأهمية المشاركة المجتمعية ، وخلق مشاريع ذات بيئة إبداعية ، وتشجيع ودعم الطلبة على توجهات صديقة للبيئة . = طرابلس - الطريق السريع الذي يشق مدينة طرابلس والممتد من مدينة تاجوراء شرقا وحتى مدينة جنزور غربا والمحاور المتفرعة منه والمساحات الواقعة حوله يشهد حملة نظافة مكتفة وصولا إلى بيئة صحية نظيفة . = ترهونه - إدارة خدمات النظافة ترهونة التابعة لشركة الخدمات العامة المرقب تقيم احتفالية بمقر الادارة بمدينة ترهونة تكرم خلالها المكاتب والوحدات الخدمية التابعين لإدارة خدمات النظافة ترهونة وادارة شركة الخدمات العامة المرقب . ( وال )