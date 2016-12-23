سيالة : لـ" وال " لا شرعية لأى مؤسسة مدنية أوعسكرية لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي وتعترف به كنص توافقي .الجمعة ، 23-12-2016 - 11:31:00

طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال )- شدد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " أنه لا شرعية لأى مؤسسة مدنية أوعسكرية لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي وتعترف به كنص توافقي ، مشيرا بالخصوص إلى أن هذا ما حرص على التأكيد عليه في كل المحافل الاقليمية والدولية ، وهو المنتظر من القيادة العسكرية التي اختارها البرلمان . وقال " سيالة " إن شرعيتها مرتبطة باعترافها بالاتفاق السياسي وانضوائها تحت مضلة القيادة السياسية العليا " المجلس الرئاسي " بحسب نصوص الاتفاق السياسي . وأوضح " سيالة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " وال " ان ما تردد في وسائل الاعلام عن فهم مغلوط بما صرح به بشأن المؤسسة العسكرية يتعارض مع روح الوفاق الوطني ودبلوماسية التوافق التي تشكل على أساسها الاتفاق السياسي . ( وال )

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