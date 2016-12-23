رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : توصيات هامة ستصدر عن الملتقى وتتحول إلى برامج عمل دائمة وعلى مدار العام .

طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع أ " الكوني سويري " إن توصيات هامة ستصدر عن الملتقى وتتحول إلى برامج عمل تشرف عليها لجنة مختصة وتتولى الترتيب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من ثقافة واعلام واثار وفنون . وأوضح رئيس الملتقى في هذا السياق " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " وال " على هامش الإعداد والتحضير لإنطلاق الملتقى الوطني الثاني للإبداع الذي سيعقد تحت شعار " الثقافة تجمعنا " ان هذه المخرجات سوف تبرمج عملياَ ضمن خطة تستهدف مكاتب الثقافة كافة والمدن الليبية لتفعيل هذه المناشط وتحويلها إلى برامج عمل دائمة وعلى مدار العام تساهم في إعطاء دفعة قوية للحركة الثقافية وتؤكد على القيم العالية والتوجهات الغالية التي سيتضمنها البيان الختامي للملتقى والذي يعد من دون شك وثيقة ذات قيمة ورؤية ذات أبعاد من عمق وبعد نعتبرها دليل عمل في سعينا نحو استراتيجية وطنية للثقافة والفنون . ( وال