رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : مساعي حثيثة تبذل حالياً لعقد ملتقى للمبدعين الليبيين بتونس الشقيقة .







طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال )- أعلن الأستاذ \" الكوني محمد \" رئيس

الملتقى الوطني الثاني للإبداع عن مساعي حثيثة تبذل حالياً لعقد ملتقى للمبدعين الليبيين بتونس الشقيقة في القريب العاجل .

وأوضح الأستاذ \" الكوني \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية \" وال \" على

هامش الإعداد والتحضير لإنطلاق الملتقى الوطني الثاني للإبداع الذي سيعقد تحت شعار \" الثقافة تجمعنا ان هذا الملتقى سيكون مناسبة هامة للنقاش والحوار وتبادل الأراء وطرح الأفكار النيرة حول هموم هذه المرحلة ، والبحث عن حلول جادة وجذرية لإجلاء كل الغيوم والضبابية التي تحجب الرؤى وتقف عائقاَ أمام الأدباء والكتاب والمثقفين والمبدعين في الاسهام بتوحيد الجهود الرامية إلى بناء الوطن .

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