رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : نتوجه مباشرة إلى أبناء وطننا برسالة حب وسلام .

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طرابلس 23 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع \

\\\" الكوني سويري\\\" إن إنجاز هذا الحدث الثقافي الهام - في ظل ظروف \

استثنائية ومرحلة جداَ حساسة يمر بها وطننا الحبيب نحمل من خلاله رسالة \

وطنية بعيدة كل البعد عن كل التجادبات السياسية والصراعات الماثلة .\

وأكد \\\" الكوني \\\" في حديث لوكالة الأنباء الليبية \\\" وال \\\" على هامش التحضير لإنطلاق فعاليات الملتقى عشية يوم الغد السبت إننا من خلاله نتوجه مباشرة إلى أبناء وطننا برسالة حب وسلام من خلال خطاب ثقافي يتسم بالوطنية وينشر ثقافة المحبة والوئام بين أبناء الوطن جميعاَ . \

( وال )