رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع : الملتقى سيشهد زخماً ومشاركة كبيرة من قبل الادباء والكتاب والفنانين والاعلاميين والشعراء منكل أنحاء ليبيا .

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طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال) - قال رئيس الملتقى الوطني الثاني \

للإبداع الكوني سويري إن هذا الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة \

للثقافة بحكومة الوفاق الوطني تحت شعار\\\" الثقافة تجمعنا \\\" والذي سيحتضنه قصر الخلد بمدينة طرابلس سيشهد زخماً ومشاركة كبيرة من قبل الادباء والكتاب والفنانين والاعلاميين والشعراء من كل أنحاء ليبيا .\

وأوضح في حديث لوكالة الأنباء الليبية \\\" وال \\\" ان هذا العرس الثقافي الفني يأتي تزامنا مع الاحتفال بحلول الذكرى 65 لعيد الاستقلال في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر .\

وأشار في هذا الصدد إلى تكامل الاستعدادات والتحضيرات التي تواصلت على مدى الأيام الماضية من أجل اظهار هذه التظاهرة الثقافية بما ينشده كل مشارك فيها من نجاح .. مؤكدا بأن هذا اللقاء والحشد الكبير الثقافي سيكون مناسبة هامة يتجدد فيها لقاء الادباء والكتاب والمثقفين والفنانين \

والاعلاميين والشعراء من كل أنحاء الوطن بالعاصمة طرابلس .\

وبيّن رئيس الملتقى بالمناسبة أهداف هذا اللقاء ومضامين البرنامج\

العام للملتقى .. لافتا إلى أن الانطلاقة لفعاليات هذا الملتقى ستكون \

عشية يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر بانطلاق المشاركين فيه في موكب من ميدان الجزائر ترافقه العربات وفرق الفنون الشعبية والمدائح حتى الوصول إلى قصر الخلد لتبدأ المراسم الرسمية بتحية العلم وانشاد السلام الوطني تليها كلمات من قبل اللجنة التحضيرية ورئيس الملتقى لاعطاء الاذن بانطلاق الفعاليات التي ستستمر حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .\

وقال أن فرق الفنون الشعبية والمدائح والانشاد وعدد من الشعراء سيقومون بتقديم فقرات فنية على هامش حفل الافتتاح ، فيما تقام سهرة فنيه ضمن البرنامج العام للملتقى ، اضافة إلى عروض فنية وشعبية منوعة لفرق المدائح والإنشاد وشعر شعبي .. كما سيشهد اليوم الثاني من فعاليات البرنامج العام للملتقى اقامة عدد من حلقات النقاش حول \\\" مستقبل الفنون والآداب في ليبيا بين الإرث والطموح \\\" يصاحبها تقديم عروض الازياء والمعارض الفنية والتشكيلية والمقتنيات التراثية المشاركة من كل انحاء المدن والمناطق في ليبيا، اضافة إلى تقديم سهرة فنية منوعة تحييها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية وفرقة المالوف والموشحات يتخللها عروض شعبية ، فيما سيتضمن برنامج اليوم الثالث والختامي للملتقى اقامة لقاء عام للمشاركين وتجميع الصياغات في اللقاء العام من حلقات النقاش ، والقيام بالصياغة العامة وإعداد البيان الختامي وتلاوته وتنظيم أمسية شعرية لعدد من الشعراء بالعامية والفصحى .\

يذكر أن الملتقى الوطني الثاني للإبداع يهدف إلى تمكين النخب الليبية \

المثقفة من المبدعين والكتاب والأدباء والفنانيين من اللقاء والتواصل ، \

لطرح الأفكار ، ومناقشة الرؤى ، وأخذ زمام المبادرة والإسهام في نشر \

الوعي العام بالمجتمع ، وإبراز دور المثقف والمبدع ، ليكون فاعلاً \

ومؤثراً في المجتمع ، وترسيم ثقافة الحوار حول القضايا الوطنية المختلفة \

، بنشر ثقافة التفاؤل والمبادرة والإنتاج بدلاً من اليأس والاستسلام \

والقنوط ، وتنشيط الحراك الثقافي الليبي في مختلف المجالات الإبداعية ، \

بما يحقق السلم ويعزّز اللحمة الوطنية ، ويحافظ على النسيج المجتمعي ، \

والعمل على تحقيق تعايش سلمي ، وتحقيق نهضة شاملة ، وتنمية مستدامة في ليبيا .\

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