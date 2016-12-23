تنظيم الندوة البحثية لتطبيق معايير الجودة بالتعليم ما قبل الجامعي .الجمعة ، 23-12-2016 - 09:37:00

طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال)- نظمت خلال اليومين الماضيين الندوة البحثية لتطبيق معاييرالجودة بالتعليم ما قبل الجامعي احتضنتها قاعة " عمر المختار " بمعرض طرابلس الدولي . وتضمنت محاور الندوة القيادة المدرسية ومناهج وطرق التدريس ، وأعضاء هئية التدريس ودورهم المرافق ، والموارد والدعم ، وتقييم الطلاب والتلاميذ والتحسين من جودة التعليم العلمية والتربوية . وقال عميد بلدية طرابلس " عبدالرؤف بيت المال" في كلمة له خلال هذه الندوة إن البلدية تسعي لصيانة 7 رياض للأطفال وتطبيق معيار الجودة بها ، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع التي تتعلق بالمنظومة التعليمية سيتم طرحها لاحقآ عبر صفحتنا الرسمية " نلتقي لنرتقي " . ( وال )

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