تنظيم الندوة البحثية لتطبيق معايير الجودة بالتعليم ما قبل الجامعي .

طرابلس 23 ديسمبر 2016 (وال)- نظمت خلال اليومين الماضيين الندوة البحثية لتطبيق معاييرالجودة بالتعليم ما قبل الجامعي احتضنتها قاعة " عمر المختار " بمعرض طرابلس الدولي . وتضمنت محاور الندوة القيادة المدرسية ومناهج وطرق التدريس ، وأعضاء هئية التدريس ودورهم المرافق ، والموارد والدعم ، وتقييم الطلاب والتلاميذ والتحسين من جودة التعليم العلمية والتربوية . وقال عميد بلدية طرابلس " عبدالرؤف بيت المال" في كلمة له خلال هذه الندوة إن البلدية تسعي لصيانة 7 رياض للأطفال وتطبيق معيار الجودة بها ، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع التي تتعلق بالمنظومة التعليمية سيتم طرحها لاحقآ عبر صفحتنا الرسمية " نلتقي لنرتقي " . ( وال )