ادارة خدمات النظافة ترهونة تكرم مسؤولي المكاتب والوحدات التابعة لها .الجمعة ، 23-12-2016 - 09:11:00

ترهونه 23 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظمت ادارة خدمات النظافة ترهونة التابعة لشركة الخدمات العامة المرقب احتفالية مؤخراَ بمقر الادارة بمدينة ترهونة بحضور عدد من مسؤولي المكاتب بالشركة ومدير ومسؤولي المكاتب التابعة لإدارة خدمات النظافة ترهونة . والقيت خلال هذه الاحتفالية عدد من الكلمات اشادت بالجهود التي بذلها ويبذلها العاملون بمكاتب ادارة خدمات النظافة ترهونة .. مشيرة بالخصوص إلى حملات النظافة المتواصلة وحملات التشجير التي استهدفت الشوارع والحدائق العامة بالمدينة والجهود المتواصلة من أجل المحافظة على النظافة العامة بشوارع وضواحي بلدية ترهونة كافة . وتم خلال هذه الاحتفالية تكريم المكاتب والوحدات الخدمية التابعين لإدارة خدمات النظافة ترهونة .. كما تم تكريم ادارة شركة الخدمات العامة المرقب لتعاونها الدائم مع عمل ادارة خدمات النظافة ترهونة من أجل القيام بدورها في حماية البيئة ببلدية ترهونة . يشار إلى ان ادارة خدمات النظافة ترهونة كانت قد شرعت منذ بداية هذا العام في اطلاق حملة نظافة واسعة شملت الشوارع والحدائق العامة والمؤسسات التعليمية والخدمية ، ونفدت حملة تشجير لشوارع ومداخل مدينة ترهونة . ( وال - ترهونة )

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