دورة تدريبية في مراقبة الانتخابات في المؤسسات الرياضية.

طرابلس 22 ديسمبر 2016 (وال)- تنظم منظمة المرصد الرياضي للشفافية الأحد القادم بقاعة نادي نجوم قرقارش دورة تدريبية في مراقبة الانتحابات الرياضية، وذلك بإشراف خبير متخصص. ويستهدف في هذه الدورة أعضاء الجمعيات والمنظمات الأهلية في المجال الرياضي. وتعتبر هذه الدورة هي الأولى التي تقوم بها هذه المنظمة ، وإن هذه الخطوة ستعقبها خطوات أخرى مستقبلا، بحسب أعضاء في المنظمة. يشار إلى أن منظمة المرصد الرياضي للشفافية هي منظمة أهلية ليبية أسست في شهر يوليو 2016 وتضم في عضويتها عددا من خبراء الرياضة في ليبيا وفي الإعلام الرياضي والجمعيات والمنظمات الاهلية ، ومهمتها تصحيح مسار الرياضة في ليبيا. ...(وال)...