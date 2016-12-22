الاتحاد الليبي للهوكي يستعد لتنظيم بطولة ليبيا لفئة الأشبال.

طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال )- تنطلق صباح غد الجمعة بملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة بطولة ليبيا لفئة الأشبال للهوكي، والتي يشرف عليها الاتحاد الليبي للهوكي، بمشاركة أندية الغرارات وحي دمشق بطرابلس والصباح من مدينة مصراته. وأفاد " صلاح مهنى " الأمين العام للاتحاد وكالة الأنباء الليبية " وال " بأنه تم تجهيز ملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة لاحتضان البطولة وإجراء المباريات النهائية لبطولة ليبيا لفئة الأشبال. وأكد "مهنى " حرص الاتحاد على تنفيذ برامجه لنشر هذه اللعبة، وزيادة أعداد مزاوليها بين الشباب، وأن تتبناها الأندية رغم ضعف الإمكانيات .. داعيا اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة إلى تقديم الدعم لهذه اللعبة نظرا لتكاليفها العالية. يذكر أن الاتحاد الليبي للهوكي كان قد أشرف على نهائيات بطولة ليبيا للبراعم التي فاز بها نادي الغرارات ، في إطار اختتام المناشط الرياضية للعبة الهوكى لهذا العام. ...(وال)...