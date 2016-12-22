انطلاق أولى منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة (المنطقة الثالثة) غدا الجمعة.الخميس ، 22-12-2016 - 20:36:00

طرابلس 22 ديسمبر 2016 (وال)- تنطلق يوم غد الجمعة أولى منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة لفرق أندية المنطقة الثالثة (مرحلة الذهاب) للموسم الرياضي 2016-2017 ، بإقامة مباراتين ، حسب الجدول والمواعيد التالية :. - الجزيرة × أساريا .. بقاعة زوارة للألعاب الرياضية .. الساعة الثالثة مساء. - الأهلي طرابلس × القرضابية .. بالقاعة الكبرى للألعاب بطرابلس .. الساعة الثالثة مساء. - فريق الاتحاد يخلد للراحة . يذكر أن المنطقة الثالثة تضم فرق أندية : الجزيرة، وأساريا، والأهلي طرابلس، والقرضابية، والاتحاد، وتقام مبارياتها من مرحلتين ذهاب وإياب، بالقاعة الكبرى بطرابلس والزاوية وزوارة . ...(وال)...

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