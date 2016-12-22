تأجيل بداية انطلاق مسابقات الفئات السنية للكرة الطائرة بطرابلس.

طرابلس 22 ديسمبر 2016 (وال)- أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي للكرة الطائرة طرابلس انطلاق مسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي 2016-2017 إلى موعد جديد سيحدد لاحقا، نظرا لتزامن انطلاق هذه المسابقات مع الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الأول. وكانت لجنة المسابقات قد حددت بداية انطلاق مسابقة الفئة السنية تحت 14 سنة (الناشئين) المرحلة الأولى "ذهاب" يوم الاثنين الـ19 من شهر ديسمبر الجاري ، بمشاركة فرق أندية : الترسانة، والاتحاد، وشهداء أبوعرقوب، والأهلي طرابلس، وشباب الغار. وحددت بداية انطلاق مسابقة الفئة السنية تحت 17 سنة (الأشبال) المرحلة الأولى "ذهاب" يوم السبت الـ24 من شهر ديسمبر الجاري ، بمشاركة فرق أندية : الشعلة، وشهداء أبوعرقوب، والترسانة، والاتحاد، والشارع الغربي، والأهلي طرابلس. كما حددت بداية انطلاق مسابقة الفئة السنية تحت 19 سنة (الأواسط) المرحلة الأولى "ذهاب" يوم الأربعاء الـ21 من شهر ديسمبر الجاري ، بمشاركة فرق أندية : الأهلي طرابلس، والشارع الغربي، والاتحاد، وشهداء أبوعرقوب، والترسانة. ...(وال)...