بدء إنشاء جسر يربط بين شمال الصين وروسيا بعد 28 عاما من اقتراحه.

بكين 22 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس البدء في إنشاء جسر طريق سريع يربط بين الصين وروسيا فوق نهر "هيلونغجيانغ" بداية من يوم السبت المقبل بعد 28 عاما من اقتراحه. ويمتد جسر الطريق السريع الذي يبلغ طوله 19.9 كم وهو الأول الذي يربط بين الدولتين من بلدة خيخه الحدودية في مقاطعة هيلونجيانغ في شمال شرقي الصين إلى مدينة بلاجوفشينسك الروسية. وسوف يفتح الجسر البالغ كلفته التقديرية ب2.47 مليار يوان (355.6 مليون دولار أمريكي) للمرور في أكتوبر 2019 وفقا لما ذكر بان يانغ المسؤول بإدارة مرور هيلونغجيانغ. وتعتزم الحكومتان إقامة شركة مشتركة تتولى مسؤولية التشغيل والصيانة وتحصيل الرسوم حسبما ذكر تيان لين رئيس مكتب هيلونغجيانغ لإنشاء الطرق السريعة.