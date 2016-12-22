عشرات المستوطنين الإسرائيليين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى.

القدس المحتلة, 22 ديسمبر 2016 (وال) - اقتحم 74 مستوطنا إسرائيليا مجددا اليوم الخميس, المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة, بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية "وفا" أن "17 مستوطنا و57 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وأوضحت أن "المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد محاولين اعطاء "شروحات" حول الهيكل المزعوم مكان الأقصى". واشارت إلى أن "المصلين الفلسطينيين تصدوا لهم بهتافات التكبير الاحتجاجية".