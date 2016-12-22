كوريا الجنوبية: البرلمان يعقد جلسة جديدة للاستماع لرئيسة البلاد المتهمة في فضيحة فساد.

سيول 22 ديسمبر 2016 (وال) - عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية, اليوم الخميس, جولة خامسة من جلسات الاستماع البرلمانية حول اتهام الرئيسة, بارك كيون هي بالفساد واستغلال السلطة. وذكرت اللجنة الخاصة التي تنظر في القضية, أنها "استجوبت المستشار الرئاسي السابق وو بيونغ وو, المتهم بالتقصير في واجباته عبر السماح للصديقة القديمة للرئيسة بارك بالتدخل في شؤون الدولة". وأضافت أنه "سيتم استجواب ممرضة رئاسية أيضا بشأن مكان تواجد الرئيسة بارك إبان غرق السفينة (سيوال) عام 2014, على خلفية شكوك بعدم قيام بارك بواجبها كرئيسة خلال الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص". ومن بين الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة, التواطؤ مع صديقتها المقربة ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية, وهو ما نفته باراك وإن اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري, سلمت الرئيسة بارك صلاحياتها مؤقتا إلى رئيس الوزراء, هوانغ غيو آن, بعد عزلها من قبل البرلمان, عبر قرار بسحب الثقة أيده 234 نائبا وعارضه 56 ويتهم الرئيسة بانتهاك الدستور وارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.