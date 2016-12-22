25 قتيلا في هجوم بثلاث سيارات مفخخة بالموصل شمال بغداد.

بغداد 22 ديسمبر 2016 (وال) - قتل 25 شخصا على الأقل اليوم الخميس في هجوم بثلاث سيارات مفخخة على تجمعات أمنية في منطقة كوكجلي شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال بغداد حيث تخوض القوات العراقية معركة ضد تنظيم "داعش" الارهابي ,حسب مصدر أمني عراقي. وقال المصدر "ان ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت اليوم تجمعات أمنية و مدنيين في منطقة كوكجلي المحررة شرق مدينة الموصل" مضيفا أن الهجوم "أسفر عن مقتل 25 شخصا ما بين عسكريين ومدنيين وإصابة عشرات الاخرين بجروح" مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا أولية و قابلة للزيادة. وإثر الهجوم طوقت القوات الأمنية العراقية المنطقة ومنعت الحركة فيها تحسبا لوقوع هجمات أخرى وبدأت عملية تفتيش بحثا عن سيارات مفخخة أخرى يعتقد بأنها موجودة في هذه المنطقة حسب المصدر. وتعد منطقة كوكجلي من أول الأحياء السكنية التي دخلتها القوات العراقية واستعادتها من تنظيم "داعش" في المحور الشرقي لمدينة الموصل.