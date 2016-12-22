قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية.الخميس ، 22-12-2016 - 17:01:00

رام الله (الضفة الغربية) 22 ديسمبر 2016 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس, تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية. وقال بيان لنادي الأسير الفلسطيني ان "خمسة فلسطينيين تم اعتقالهم من محافظة طولكرم, إضافة إلى اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل, كما اعتقلت قوات الاحتلال شخصا من قلقلية, وآخر من مخيم بلاطة شرق نابلس". وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين.

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