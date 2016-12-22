مقتل 13 حوثيا وتحرير 7 مواقع في مدرية نهم بشمال شرق صنعاء.

صنعاء 22 ديسمبر 2016 (وال)- أعلنت القوات الشرعية في اليمن, اليوم الخميس, عن تحرير 7 مواقع في بمدرية "نهم" بشمال شرق العاصمة صنعاء بعد معارك وغارات جوية خلفت أكثر من 13 قتيلا في صفوف الحوثيين. وأوضحت القوات أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل 3 وإصابة 9 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة, واعتقال اثنين من ميليشيات الحوثي والرئيس الشابق على عبد الله صالح. وأشارت القوات إلى أن العملية جرت بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف, التي استهدفت مواقع وتعزيزات مختلفة للمتمردين.