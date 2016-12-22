نيجيريا: إعتقال 37 أجنبيا خلال عمليات عسكرية ضد الارهاب.

أبوجا 22 ديسمبر 2016 (وال) - صرح قائد الجيش النيجيري أن تحقيقا يجري حاليا للتأكد من جنسيات والدوافع الحقيقية ل37 شخصا أجنبيا تم اعتقالهم خلال عمليات لمكافحة الإرهاب قامت بها قوات حكومية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وصرح لاكي ايرابور, قائد القوات المقاتلة في المنطقة الشمالية الشرقية, في بيان له , أن "التحقيق سيحدد اذا ما كان الاجانب ارهابيين ام لا" . وكان الأجانب قد اعتقلوا خلال عمليات مختلفة في غابة سامبيسا المعروفة بانها اكبر معسكر تدريب لبوكو حرام في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد. وقد تم إعتقال حوالي 504 من إرهابي بوكو حرام, خلال العمليات الاخيرة في غابة سامبيسا من بينهم 19 استسلموا طواعية. وقال ايرابور ان ما يقرب من سبعة من المختطفين الذين اعتقلوا خلال العمليات يخضعون حاليا للتحقيق. وقال قائد العمليات القتالية ان الاقوات حققت تقدما لافتا في القتال ضد بوكو حرام في أعقاب تكثيف الجهود لتطهير كل المناطق في غابة سامبيسا. وتعد المنطقة الشمالية الشرقية في نيجيريا معقلا لجماعة بوكو حرام المتطرفة.