نيجيريا: إعتقال 37 أجنبيا خلال عمليات عسكرية ضد الارهاب.الخميس ، 22-12-2016 - 16:56:00

أبوجا 22 ديسمبر 2016 (وال) - صرح قائد الجيش النيجيري أن تحقيقا يجري حاليا للتأكد من جنسيات والدوافع الحقيقية ل37 شخصا أجنبيا تم اعتقالهم خلال عمليات لمكافحة الإرهاب قامت بها قوات حكومية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وصرح لاكي ايرابور, قائد القوات المقاتلة في المنطقة الشمالية الشرقية, في بيان له , أن "التحقيق سيحدد اذا ما كان الاجانب ارهابيين ام لا" . وكان الأجانب قد اعتقلوا خلال عمليات مختلفة في غابة سامبيسا المعروفة بانها اكبر معسكر تدريب لبوكو حرام في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد. وقد تم إعتقال حوالي 504 من إرهابي بوكو حرام, خلال العمليات الاخيرة في غابة سامبيسا من بينهم 19 استسلموا طواعية. وقال ايرابور ان ما يقرب من سبعة من المختطفين الذين اعتقلوا خلال العمليات يخضعون حاليا للتحقيق. وقال قائد العمليات القتالية ان الاقوات حققت تقدما لافتا في القتال ضد بوكو حرام في أعقاب تكثيف الجهود لتطهير كل المناطق في غابة سامبيسا. وتعد المنطقة الشمالية الشرقية في نيجيريا معقلا لجماعة بوكو حرام المتطرفة.

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
القمة الافريقية العربية الرابعة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي وتطالب مجلس النواب بالايفاء بالتزاماته .
\" السراج \" يشارك في أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة بغينياالاستوائية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا