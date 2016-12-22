رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع وزير البترول المصرى .



طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط \"مصطفي صنع الله\" مع وزير البترول والثروة المعدنية

بجمهورية مصر العربية \"طارق الملا \"علاقات التعاون المشترك بيين البلدين

في مجالات النفط والغاز .

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بالقاهرة مناقشة التعاون وتبادل

الخبرات بين شركات النفط والغاز في البلدين وآليات التعاون مع الشركات

المصرية في بناء القدرات والتدريب في المجالات الفنية والإدارية

والمالية.

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