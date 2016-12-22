رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع وزير البترول المصرى .الخميس ، 22-12-2016 - 14:48:00

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع وزير البترول المصرى . \n طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة \nالوطنية للنفط \"مصطفي صنع الله\" مع وزير البترول والثروة المعدنية \nبجمهورية مصر العربية \"طارق الملا \"علاقات التعاون المشترك بيين البلدين\nفي مجالات النفط والغاز .\n كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بالقاهرة مناقشة التعاون وتبادل \nالخبرات بين شركات النفط والغاز في البلدين وآليات التعاون مع الشركات \nالمصرية في بناء القدرات والتدريب في المجالات الفنية والإدارية \nوالمالية.\n ..(وال )..

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