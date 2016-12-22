وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تلتقي وفدا من السفارة البريطانية .
الخميس ، 22- 12- 2016 - 14:35:00
\n \nطرابلس 22 ديسمبر 2016 (وال) - التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية\nالمجتمعية \" أسماء الأسطى\" بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس نائب رئيس \nالبعثة بالسفارة البريطانية \" أوناتوماس\" و مدير البرامج السياسية \nبالسفارة \"نيكولاس جايكس\".\n وقدمت \" الاسطى \" خلال هذه المقابلة شرحاً مفصلا حول آلية عمل \nالوزارة باعتبارها جهة استشارية تختص برسم السياسات التي تعنى بالتنمية \nالمجتمعية، وأكدت على الوحدات المستهدفة بالتنمية المجتمعية منها الشباب \n، المرأة، الطفل، الفئات الخاصة .\n وركزت خلال حديثها مع الوفد على الشباب باعتبارهم القوة الفاعلة التي\nتساهم في بناء الوطن والنهوض به ، مشيرة الى الخطط والبرامج التي \nستنتهجها الوزارة بخصوص التنمية المكانية للشباب من أجل استثمار قدراتهم.\n كما أوضحت في سياق حديثها مع الوفد على اهتمام الوزارة ببرامج \nالإنتاج الإعلامي وتوظيفها بما يخدم جهود المصالحة الوطنية ، ودرء \nالصراعات بين المناطق، وتأكيد مفهوم المواطنة ، بالإضافة لاهتمام الوزارة\nبالشأن الثقافي باعتباره إدارة فاعلة لتحقيق برامج التنمية المجتمعية.\n بدوره أثنى الوفد على جهود الوزارة في هذا الخصوص وأبدى استعداده \nللتعاون بما يحقق مصلحة البلدين، وتم الاتفاق على الاستمرار في عقد \nاللقاءات لطرح الآراء والأفكار التي تساهم في خلق تنمية مجتمعية ذات \nمضمون.\n \n ... ( وال )..