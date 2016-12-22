وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تلتقي وفدا من السفارة البريطانية .





طرابلس 22 ديسمبر 2016 (وال) - التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية

المجتمعية \" أسماء الأسطى\" بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس نائب رئيس

البعثة بالسفارة البريطانية \" أوناتوماس\" و مدير البرامج السياسية

بالسفارة \"نيكولاس جايكس\".

وقدمت \" الاسطى \" خلال هذه المقابلة شرحاً مفصلا حول آلية عمل

الوزارة باعتبارها جهة استشارية تختص برسم السياسات التي تعنى بالتنمية

المجتمعية، وأكدت على الوحدات المستهدفة بالتنمية المجتمعية منها الشباب

، المرأة، الطفل، الفئات الخاصة .

وركزت خلال حديثها مع الوفد على الشباب باعتبارهم القوة الفاعلة التي

تساهم في بناء الوطن والنهوض به ، مشيرة الى الخطط والبرامج التي

ستنتهجها الوزارة بخصوص التنمية المكانية للشباب من أجل استثمار قدراتهم.

كما أوضحت في سياق حديثها مع الوفد على اهتمام الوزارة ببرامج

الإنتاج الإعلامي وتوظيفها بما يخدم جهود المصالحة الوطنية ، ودرء

الصراعات بين المناطق، وتأكيد مفهوم المواطنة ، بالإضافة لاهتمام الوزارة

بالشأن الثقافي باعتباره إدارة فاعلة لتحقيق برامج التنمية المجتمعية.

بدوره أثنى الوفد على جهود الوزارة في هذا الخصوص وأبدى استعداده

للتعاون بما يحقق مصلحة البلدين، وتم الاتفاق على الاستمرار في عقد

اللقاءات لطرح الآراء والأفكار التي تساهم في خلق تنمية مجتمعية ذات

مضمون.



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