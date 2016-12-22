مكتب الرقابة على الاغذية غدامس يقوم بحملة تفتيش للمحال والصيدليات بسيناون والشعواء.

قام مدير مكتب الرقابة على الاغذية والادوية غدامس رفقة الفريق الرقابي بالتعاون مع الحرس البلدي سيناون صباح أمس بزيارة تفقدية ومتابعة لمنطقتي سيناون والشعواء .

وتم خلال الزيارة التفتيش على المخابز والصيدليات ومحلات المواد

الغذائية والمدارس في المنطقتين وذلك لمتابعة كافة المحلات التي تتعامل

مع المواطنين من اجل حمايتها من المواد والبضائع المستهلة بغية الوصول

بالمستهلك الي بر الامان وخلق حياة صحية للجميع .

..( وال- غدامس )..