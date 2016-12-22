مكتب الرقابة على الاغذية غدامس يقوم بحملة تفتيش للمحال والصيدليات بسيناون والشعواء.
الخميس ، 22- 12- 2016 - 14:21:00
قام مدير مكتب الرقابة على الاغذية والادوية غدامس رفقة الفريق الرقابي بالتعاون مع الحرس البلدي سيناون صباح أمس بزيارة تفقدية ومتابعة لمنطقتي سيناون والشعواء .\n وتم خلال الزيارة التفتيش على المخابز والصيدليات ومحلات المواد \nالغذائية والمدارس في المنطقتين وذلك لمتابعة كافة المحلات التي تتعامل \nمع المواطنين من اجل حمايتها من المواد والبضائع المستهلة بغية الوصول \nبالمستهلك الي بر الامان وخلق حياة صحية للجميع .\n ..( وال- غدامس )..