عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالجنوب يطالبون بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية .

الجفرة 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - دعا عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالجنوب الليبي إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية المنصوص عليه في القانون( 59 ) لسنة 2012 و في اتفاق الصخيرات بالمادة " 53 " والذي حدد أن يكون مكانه مدينة سبها لما لهذا المجلس من دور مهم في متابعة أداء البلديات وتذليل الصعوبات التي توجهها . وطالب عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالجنوب في بيانهم الذي صدرعقب اجتماعهم السادس الذي عقد يومي 21-22 بمدينة هون بتفعيل دور الأجهزة الأمنية بالجنوب ، وتوفير كل الاحتياجات لتحقيق الأمن بالجنوب . كما دعا عمداء وأعضاء المجالس البلدية وزارة الحكم المحلي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستحقات المالية الخاصة بإدارات ومكاتب البلديات ، والمستحقات المتأخرة لعمداء وأعضاء المجالس البلدية . واتفقت المجالس البلدية بالجنوب إن يكون نائب رئيس اتحاد البلديات بالجنوب إحدى عضوات المجالس البلدية ، و تشكيل عددا من اللجان المتخصصة لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المواطن في كافة القطاعات الخدمية بالمنطقة الجنوبية . .. ( وال ) ..