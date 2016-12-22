إغلاق الطرق حول قصر باكينغهام في العاصمة لندن بعد هجوم برلين.

لندن 22 ديسمبر 2016 ( وال)-أغلقت الشرطة البريطانية امس الأربعاء الطرق المؤدية الى قصر باكينغهام بالعاصمة لندن . وأعلنت الشرطة البريطانية غلق الطرق حول القصر في العاصمة مؤقتا خلال مراسم عسكرية, مشيرة إلى أن هذه الخطوات تقررت بعد هجوم برلين. وأوضحت في بيان أن تجربة إغلاق الطرق حول مقر الإقامة الرسمي للملكة اليزابيث ستستمر على مدى ثلاثة أشهر لمدة ساعتين تقريبا في أيام تغيير الحرس خارج قصر باكينغهام. ويأتي الإغلاق بطلب من شرطة العاصمة كجزء من تدابير أمنية جارية تهدف إلى حماية الناس وذلك في أعقاب هجوم برلين الذى أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات .