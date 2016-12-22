إغلاق الطرق حول قصر باكينغهام في العاصمة لندن بعد هجوم برلين.الخميس ، 22-12-2016 - 13:10:00

لندن 22 ديسمبر 2016 ( وال)-أغلقت الشرطة البريطانية امس الأربعاء الطرق المؤدية الى قصر باكينغهام بالعاصمة لندن . وأعلنت الشرطة البريطانية غلق الطرق حول القصر في العاصمة مؤقتا خلال مراسم عسكرية, مشيرة إلى أن هذه الخطوات تقررت بعد هجوم برلين. وأوضحت في بيان أن تجربة إغلاق الطرق حول مقر الإقامة الرسمي للملكة اليزابيث ستستمر على مدى ثلاثة أشهر لمدة ساعتين تقريبا في أيام تغيير الحرس خارج قصر باكينغهام. ويأتي الإغلاق بطلب من شرطة العاصمة كجزء من تدابير أمنية جارية تهدف إلى حماية الناس وذلك في أعقاب هجوم برلين الذى أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات .

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
القمة الافريقية العربية الرابعة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي وتطالب مجلس النواب بالايفاء بالتزاماته .
\" السراج \" يشارك في أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة بغينياالاستوائية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا