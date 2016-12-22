نيويورك : إتخاد إجراءات أمنية مشددة حول أسواقها الرئيسية بعد حادث برلين .

نيويورك 22 ديسمبر 2016 ( وال) - إتخدت السلطات الامنية الامريكية إجراءات أمنية مشددة امس الأربعاء في مدينة نيوورك بعد هجوم إرهابي في برلين أسفرعن مقتل 12 شخصا على الأقل. وشوهد وجود مكثف لضباط الشرطة المسلحة وكلاب الكشف عن المتفجرات حول الأسواق الرئيسية في المدينة بما في ذلك كولمبوس سيركل ويونيون سكوير وبريانت بارك. وفي سوق كولمبوس سيركل ركنت سيارات شرطة بما في ذلك شاحنة قيادة متحركة عند مدخل السوق. كما شوهدت كلاب الكشف عن المتفجرات في ممرات محطة المترو تحت سوق بريانت بارك.