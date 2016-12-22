رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة أيني الايطالية العديد من المشاريع .

طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة أيني الايطالية العديد من المشاريع والأعمال المشتركة وسبل تدليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة بليبيا . واستعرض الاجتماع الذي عقد بالقاهرة المشاريع المشتركة القائمة حالياً بين المؤسسة وشركة إيني وسير العمل في مشروع بحر السلام في مرحلته الثانية ، والذي من المتوقع أن يدخل أول بئر من هذا المشروع مرحلة الإنتاج مع نهاية العام الجاري . كما خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمحطة التحليه بزواره والذي سيساهم في عدم توقفها و تحسين إنتاجها والتخفيف من استهلاك الوقود السائل و من التلوث البيئ. وحضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة للتصنيع والتخطيط والاتصالات والحاسب الآلي مدير عام التسويق ومدير إدارة التصنيع بالمؤسسة ومراقب النفط في إدارة التسويق بالمؤسسة والمستشار القانوني بمجلس الإدارة. ... وال ...