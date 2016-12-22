موجزلاهم الانباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الخميس 22 ديسمبر2016 .

= غات - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " يؤكد بأن زيارته لمدينة غات تأتي في إطار التواصل والزيارات للمدن والمناطق الليبية كافة للوقوف على الاحتياجات والمختنقات ، التي تمر بها هذه المناطق وتمس حياة المواطن مباشرة . = غات - " السراج " في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية " وال " يؤكد أن هذه الزيارة قد سبقتها زيارات إلى ترهونة والجفرة تهدف إلى الوقوف على الاحتياجات والمختنقات التي تعانيها هذه المناطق والمختنقات التي تمر بها نتيجة تراكمها لعدة سنوات . = غات - السراج " يطلع على احتياجات مستشفى غات العام ، ويتفقد منفذ " ايسين " الحدودي بين ليبيا والجزائر . = واشنطن - القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) تعلن رسميا عن نهاية ضرباتها العسكرية في ليبيا والتي شنتها في إطار عملية ' أوديسي لايتينغ' والتي بلغت 495 غارة جوية ، وبأنها ستواصل مساعدة ليبيا على " مواجهة التهديد المتنامي" لداعش" . = سنغافورة - تراجع أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة . = طرابلس- المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بان إنتاج حقل الشرارة بلغ ( 58 ) ألف برميل، بعد ساعات من إعلان تشغيله وإنهاء توقفه الذي استمر لعامين . . = طرابلس - المستشار بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني يؤكد بان الوزارة تملك خططا مختلفة ستكون أفضل من أجل تحصيل العملة المنتشرة خارج سيطرة المصارف التجارية . = جالو - بنجاح يتواصل معرض كلية الاداب للصور ونشاطات ومخطوطات الطلبة والطالبات ضمن النشاط الطلابي بجامعة بنغازي - فرع الواحات بمدينة جالو . = غريان - عميد بلدية غريان يؤكد بأنه لا صِحة مطلقاً لما تناولته بعض القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث قصف جوي يوم الثلاثاء على مدينة غريان . = سرت - مدير عام مستشفى أبن سينا التعليمى بسرت يؤكد البدء فعليا العمل بمستشفى زمزم القروى الايوائى باجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى . = هون- مناقشة تأسيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني ببيت الثقافة بمدينة هون بالجنوب بهدف الرفع من مستوى أداء دور المؤسسات الاهلية وايصال صوت موحد للرأي العام وقطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ قراراتها . = سرت - المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص يعلن بأن سرايا تابعة لقواتها تقوم بعمليات تمشيط واسعة ودوريات لتأمين الاودية والمناطق الصحراوية جنوب مدينة سرت . = غريان - مسؤولو الشؤون الضمانية بالقطاعات المسجّلة بصندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل الغربي يعقدون ملتقاهم السنوي بقاعة الشهداء ببلدية غريان . = هون - قاعة الحرية بمدينة هون ببلدية الجفرة تحتضن الاجتماع الدوري السادس لعمداء وأعضاء المجالس البلدية لمنطقة الجنوب بحضور 17 بلدية . ( وال )