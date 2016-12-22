موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا اليوم الخميس 22 ديسمبر2016 .

= بكين- جنود صينيين يبنون جسر عائم بطول 1150 مترا على نهر "اليانغتسي" في زمن قياسي بلغ 26 دقيقة و40 ثانية قاموا بذلك خلال تدريبات عسكرية قاموا بها مؤخرا. = سيول- القوات الكورية الجنوبية تنشرصواريخ اعتراضية بعيدة المدى قادرة على ضرب وتدمير منشآت نووية وصاروخية في كوريا الشمالية. . = انقرة- تفجير سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في ثلاث مناطق مختلفة بمنطقة "الباب "يسفر عن 10 جنود أتراك قتلوا وأصيب 18 آخرين بجروح إصابات ستة منهم بليغة. كابول- حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن اقتحام منزل نائب برلماني في العاصمة كابولوعن مقتل ثمانية أشخاص جراء اقتحام. = طوكيو- الحكومة اليابانية توافق على زيادة قياسية في إنفاق الدفاع لمواجهة القوة العسكرية الصينية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي وتصعيد التهديد بصواريخ كوريا الشمالية الباليستية. = نيويورك- مجلس الأمن الدولي يطلب من "يحيى جامع" رئيس غامبيا المنتهية ولايته والسلطات الغامبية باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية . =هلسنكي- فنلندا تفشل في الحصول على الأصوات اللازمة لطرح مقترح على البرلمان يدعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. =موسكو- سلطات مدينة موسكو المختصة بسلامة الطرق تفرض حظرا على سير شاحنات النقل الثقيل في محيط الأماكن التي تجري فيها مراسم احتفالية بعيد رأس السنة بالعاصمة الروسية. كييف- وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن عن مقتل اثنين من قواتها خلال تجدد القتال مع العناصر الانفصالية شرق البلاد . =روما- قوات خفر السواحل الإيطالية تعلن عن أنقاذ 300 شخص ، وانتشال 7 جثث مهاجرين خلال أربع عمليات إغاثة في مياه المتوسط. / وال / ********************