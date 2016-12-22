موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا اليوم الخميس 22 ديسمبر2016 .الخميس ، 22-12-2016 - 12:18:00

= بكين- جنود صينيين يبنون جسر عائم بطول 1150 مترا على نهر "اليانغتسي" في زمن قياسي بلغ 26 دقيقة و40 ثانية قاموا بذلك خلال تدريبات عسكرية قاموا بها مؤخرا. = سيول- القوات الكورية الجنوبية تنشرصواريخ اعتراضية بعيدة المدى قادرة على ضرب وتدمير منشآت نووية وصاروخية في كوريا الشمالية. . = انقرة- تفجير سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في ثلاث مناطق مختلفة بمنطقة "الباب "يسفر عن 10 جنود أتراك قتلوا وأصيب 18 آخرين بجروح إصابات ستة منهم بليغة. كابول- حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن اقتحام منزل نائب برلماني في العاصمة كابولوعن مقتل ثمانية أشخاص جراء اقتحام. = طوكيو- الحكومة اليابانية توافق على زيادة قياسية في إنفاق الدفاع لمواجهة القوة العسكرية الصينية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي وتصعيد التهديد بصواريخ كوريا الشمالية الباليستية. = نيويورك- مجلس الأمن الدولي يطلب من "يحيى جامع" رئيس غامبيا المنتهية ولايته والسلطات الغامبية باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية . =هلسنكي- فنلندا تفشل في الحصول على الأصوات اللازمة لطرح مقترح على البرلمان يدعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. =موسكو- سلطات مدينة موسكو المختصة بسلامة الطرق تفرض حظرا على سير شاحنات النقل الثقيل في محيط الأماكن التي تجري فيها مراسم احتفالية بعيد رأس السنة بالعاصمة الروسية. كييف- وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن عن مقتل اثنين من قواتها خلال تجدد القتال مع العناصر الانفصالية شرق البلاد . =روما- قوات خفر السواحل الإيطالية تعلن عن أنقاذ 300 شخص ، وانتشال 7 جثث مهاجرين خلال أربع عمليات إغاثة في مياه المتوسط. / وال / ********************

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
القمة الافريقية العربية الرابعة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي وتطالب مجلس النواب بالايفاء بالتزاماته .
\" السراج \" يشارك في أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة بغينياالاستوائية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا