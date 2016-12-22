اشتباكات مسلحة تؤدي الى مقتل ثلاثة من الشرطة في الكونغو الديموقراطية .الخميس ، 22-12-2016 - 12:19:00

كينشاسا 22 ديسمبر 2016 (وال)- أدت إشتباكات مسلحة شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس إلى مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة و14 مسلحا . وأفادت مصادر كونغولية أن "مواجهات اندلعت أمس بعد هجوم شنه مسلحون تابعون لطائفة أعلن زعيمها, وامي نيني, نفسه رئيسا للبلاد منذ 20 ديسمبر الجاري, يوم انتهاء ولاية الرئيس, جوزف كابيلا". وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي إلا أنه تم تأجيلها لأجل غير مسمى, وهو الأمر الذي أشعل الغضب بعد سعى كابيلا لمد فترة توليه السلطة في الوقت الذي لا يجوز له دستوريا خوض الانتخابات الجديدة.

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