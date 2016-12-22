ناشط مدني ليبي من جالو يتصدر عالميا منافسة الامم المتحدة ضد التصحر .الخميس ، 22-12-2016 - 12:07:00

جالو 22 ديسمبر 2016 (وال) - لازال الناشط المدني الليبي " احمد بازاما "يتصدر قائمة التصويت الدولية في المنافسة العالمية التي اطلقتها الامم المتحدة وبرنامج اليونسكو لمكافحة التصحر والتي تقدم لها 159 مهتم بيئي اختير افضل خمسة عشر متسابق منهم . ويحتل "بازاما " الترتيب الاول بعشرات الالاف من الاصوات في مواقع التواصل بفارق بعيد عن اقرب المتنافسين في هذه المسابقة التى سيتم اختيار الفائز نهاية شهر ديسمبر الجاري. ويذكر ان المسابقة لا يوجد بها اي متسابق عربي سوى الليبي احمد بازاما وهو ناشط اجتماعي ومدني من مدينة جالو . وسيتم اختيار افضل مشروع في هذه المسابقة وذلك على نظام اكثر تصويت في رابط خاص على الانترنت . ...( وال الواحات )...

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