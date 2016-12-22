روسيا: الحوار مع واشنطن "مجمد على كافة المستويات" .

موسكو 22 ديسمبر 2016 (وال) - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الحوار مع أمريكا "مجمد عمليا على كافة المستويات". وقال بيسكوف في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم إن الحوار, مع الولايات المتحدة "في حالة جمود على جميع المستويات, لا نتحدث مع بعضنا البعض, أو نقوم بذلك بالحد الأدنى". وأضاف أن روسيا "لا تتوقع حل جميع المشاكل بين البلدين, بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, كما لا تتوقع تخلي الولايات المتحدة على الفور عن توسيع حلف شمال الاطلسي, أو مواصلة دفع البنية التحتية للحلف نحو حدود روسيا, أو رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على روسيا". وأعرب بيسكوف عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة, بعد تولي ترامب , "موقفا بناء أكثر تجاه علاقاتها مع الاتحاد الروسي".